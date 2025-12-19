ECONOMIE
Ministerie corrigeert Keijzer: pendelbus is niet van Qbuzz

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 22:49
DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Mona Keijzer (Asiel en Migratie, BBB) heeft vrijdagmorgen busbedrijf Qbuzz ten onrechte aangewezen als verantwoordelijke voor de pendelbus van en naar het Groningse Ter Apel. Dat laat het ministerie van Asiel en Migratie weten na vragen van het ANP.
Voorafgaand aan de ministerraad wees minister Keijzer naar Qbuzz, als het gaat om beveiliging op de bus waar veel overlast voorkomt. Ze bedoelde daar tussenbedrijf OV-bureau, stelt het ministerie vrijdagavond.
De bus wordt geregeld door de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. OV-bureau Groningen Drenthe is tussenpartij, de bus zelf is van Drenthe Tours. Qbuzz is wel verantwoordelijk voor de reguliere lijnbus tussen Emmen en Ter Apel.
Keijzer heeft inmiddels de gemeente opdracht gegeven om kaartjes voor de bus te verkopen. De minister vond het niet uit te leggen dat asielzoekers gratis met de bus kunnen en anderen met de lijnbus wel moeten betalen voor hun rit.
