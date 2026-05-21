Boekingen bij easyJet lopen achter door onzekerheid over oorlog

Economie
door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 8:40
LONDEN (ANP) - EasyJet merkt dat de oorlog in het Midden-Oosten voor onzekerheid zorgt bij reizigers. De boekingen voor de zomerperiode bij de budgetmaatschappij lopen achter in vergelijking met vorig jaar, meldt het bedrijf bij zijn halfjaarcijfers. Door hogere brandstofkosten liep het verlies bij het Britse bedrijf op, zoals easyJet in een update in april al aankondigde.
Volgens easyJet zorgt de onzekerheid rond de gevolgen van de Iran-oorlog er vooral voor dat mensen later hun vakantie boeken. Voor de rest van het gebroken boekjaar, dat loopt tot eind september, is 58 procent van de tickets verkocht. Vorig jaar rond deze tijd was dat 60 procent. Maar volgens het bedrijf blijven de boekingen korter voor vertrek "sterk".
Door de sluiting van de Straat van Hormuz spelen in de luchtvaartbranche niet alleen zorgen over hogere kerosinekosten, maar ook over tekorten. EasyJet-topman Kenton Jarvis voorziet vooralsnog geen verstoring van de brandstoftoevoer en stelt dat klanten "met gerust hart kunnen boeken".
