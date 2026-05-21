Schaatser Roest gaat na mislopen Spelen door bij Reggeborgh

HEERENVEEN (ANP) - Schaatser Patrick Roest verlengt zijn aflopende contract bij Team Reggeborgh met een jaar. De zevenvoudig wereldkampioen heeft enkele teleurstellende seizoenen achter de rug en kiest nu, in overleg met de trainersstaf, voor een nieuwe aanpak. Dat meldt Reggeborgh.

Roest behaalde bij de Olympische Spelen van 2022 in Beijing op zowel de 5 als de 10 kilometer zilver. Vanaf het seizoen 2024/2025 ging het minder met de nu 30-jarige Lekkerkerker, die onder meer kampte met een ontstoken verstandskies en een trainingsachterstand opliep. Afgelopen seizoen kwam hij niet in de buurt van deelname aan de Spelen in Milaan.

"Na afgelopen seizoen hebben we met de staf geconcludeerd dat een andere aanpak in de voorbereiding mij beter past. Dit betekent dat ik ook vaker individueel zal trainen, wat me ook de mogelijkheid geeft meer tijd op de boerderij met familie door te brengen. Ik voel me goed, de trainingen gaan lekker en ik kijk ernaar uit om in oktober weer fit aan het nieuwe seizoen te beginnen", aldus Roest in een persbericht van Reggeborgh.

Trainer Derks gaat ervan uit dat een individueler programma goed werkt voor Roest. "Ik denk dat het een goede keuze is voor Patrick om buiten de gebaande paden te gaan", meldt hij. "Het is goed dat hij het na twee moeilijke seizoenen nu op deze manier aanvliegt. Ik heb bewondering voor zijn mentaliteit en doorzettingsvermogen en hopelijk zien we straks de oude Roest weer terug op het ijs. Dat gun ik heel schaatsminnend Nederland, maar vooral Patrick zelf."