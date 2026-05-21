Groep asielzoekers weer bij aanmeldcentrum na nacht in noodopvang

door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 8:21
TER APEL (ANP) - Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn donderdagochtend weer tientallen mannen aangekomen, na een nacht in een haastig opgezette noodopvang in buurgemeente Stadskanaal. Een verslaggever van het ANP ziet dat het in elk geval deels om dezelfde mensen gaat die woensdagavond laat in een bus stapten. De asielzoekers konden toen niet in de opvang bij het aanmeldcentrum blijven slapen, omdat die helemaal vol zat.
Om te voorkomen dat mensen buiten zouden moeten slapen, bood Stadskanaal laat in de avond hulp aan. In de vroege ochtend is de groep die in de noodopvang werd ondergebracht dus weer teruggebracht om verder te gaan met de aanmeldingsprocedure.
