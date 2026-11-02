Boekingen vakantiewoningen in Parijs flink lager na rellen

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Boekingen voor vakantiewoningen in Parijs bij Airbnb, Booking.com en andere verhuurplatformen zijn flink gedaald door de gewelddadige straatprotesten in de Franse hoofdstad van de afgelopen tijd. Dat meldt data-analysebedrijf AirDNA, dat is gespecialiseerd in onderzoek naar de verhuur van vakantieaccommodaties.

Volgens AirDNA namen de Parijse boekingen in de week na het weekend van zaterdag 17 oktober met 18 procent af. In dat weekend vonden de ernstigste rellen plaats, met grootscheepse vernielingen aan onder meer winkels in Parijs en andere Franse steden. In de week daarop was opnieuw een vergelijkbare daling te zien. Toen werden ook veel boekingen van toeristen geannuleerd.

Voor Airbnb is Parijs een van de belangrijkste steden voor het boeken van overnachtingen. Ook bij Franse luxehotels zorgen de rellen voor terughoudendheid bij gasten. Volgens de brancheorganisatie daalden daar de boekingen in de laatste week van oktober met 20 procent.