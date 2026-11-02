In Amerika het dubbele verdienen? Bij deze drie beroepen verschilt het loon flink

Wie Amerikaanse salarissen naast Nederlandse legt, ziet soms opvallend grote verschillen. Maar hoeveel je verdient, hangt sterk af van je beroep. Een hoger brutoloon betekent niet automatisch dat je onderaan de streep evenveel extra overhoudt.

Softwareontwikkelaar: de echte verdubbelaar

Een Amerikaanse softwareontwikkelaar verdiende in mei 2025 een mediaan jaarloon van 135.980 dollar. Omgerekend is dat circa 122.000 euro bruto.

Aandelen, die bij grote techbedrijven een flink deel van de beloning vormen, zitten daar niet eens in.In Nederland ligt het gemiddelde rond de 4.400 à 4.700 euro bruto per maand. Met vakantiegeld is dat zo'n 57.000 tot 61.000 euro per jaar. Hier klopt de belofte dus: ongeveer twee keer zoveel.

Er zit wel een drempel voor. Wie uit Nederland komt, heeft voor zo'n baan meestal een werkvisum nodig, vaak het H-1B-visum. Een extra heffing van 100.000 dollar op nieuwe aanvragen van buiten de VS is door de rechter geblokkeerd, maar de Amerikaanse regering gaat in beroep.>

Verpleegkundige: fors meer, met een kanttekening

Een Amerikaanse verpleegkundige verdiende in mei 2025 een mediaan van 97.550 dollar, circa 87.000 euro.

Een mbo-verpleegkundige in een Nederlands ziekenhuis (FWG 45) verdient sinds augustus 2026 tussen 3.228 en 4.346 euro bruto per maand. Met vakantiegeld en eindejaarsuitkering is dat ongeveer 45.000 tot ruim 60.000 euro per jaar. Aan de top van FWG 50 kom je op bijna 69.000 euro.

Het verschil loopt daarmee uiteen van zo'n 18.000 tot ruim 40.000 euro per jaar. Let wel: in die Nederlandse bedragen zit geen toeslag voor avond-, nacht- en weekenddiensten. Die verkleint het gat.

Elektricien: het verschil valt tegen

Een Amerikaanse elektricien verdiende in mei 2025 een mediaan van 63.190 dollar, circa 56.500 euro.

Een Nederlandse elektromonteur verdient gemiddeld ruim 3.500 euro bruto per maand. Met vakantiegeld is dat ongeveer 45.500 euro per jaar. Het verschil: zo'n 11.000 euro bruto. Dat klinkt mooi, tot je de rekening van het Amerikaanse leven erbij pakt.

Wat het verschil opeet

**Vakantie.**

De Amerikaanse federale wet garandeert werknemers in de particuliere sector niet algemeen betaald vakantie- of ziekteverlof. Wat je krijgt, hangt af van je werkgever, je arbeidsvoorwaarden en de toepasselijke staats- en lokale wetgeving.

Werknemers die via hun baas verzekerd zijn, betalen in 2026 gemiddeld 1.672 dollar per jaar voor alleen zichzelf en 7.471 dollar voor een gezin, circa 1.500 en 6.700 euro. Daar komt vaak nog een eigen risico bij.

**Wisselkoers.**

Een euro was eind oktober ongeveer 1,12 dollar waard. Schuift de koers, dan schuift je voordeel mee.

.**Zo is gerekend**

Amerikaanse bedragen zijn mediane bruto jaarlonen met mei 2025 als peilmoment, omgerekend tegen de officiële euroreferentiekoers van 30 oktober 2026: 1 euro = 1,1172 dollar.

De bedragen zijn niet gecorrigeerd voor verschillen in arbeidsduur. Daardoor zeggen ze niet rechtstreeks hoeveel iemand per gewerkt uur verdient.

Nederlandse bedragen zijn bruto, inclusief vakantiegeld, en bij ziekenhuizen ook de eindejaarsuitkering. Toeslagen, belasting, pensioen en woonlasten zijn niet meegerekend; die verschillen per Amerikaanse staat sterk.

Twee keer zoveel verdienen over de oceaan kan dus, maar vooral in de techsector. Wie serieus overweegt te vertrekken, kan beter rekenen met netto, verlof en verzekering dan met het brutobedrag in de vacature.