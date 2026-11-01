Is bruine rijst écht gezonder? Het antwoord is minder simpel dan je denkt

Zilvervliesrijst heeft een gezonder imago dan witte rijst . En inderdaad: er zitten meer vezels en voedingsstoffen in. Maar beschermt die bruine korrel je ook beter tegen diabetes? Daarvoor is het bewijs minder overtuigend dan je misschien verwacht.

Ja, bruine rijst — zilvervliesrijst — is doorgaans de gezondere keuze vanwege de vezels en voedingsstoffen. Maar dat je door witte rijst te vervangen door bruine rijst aantoonbaar minder kans op diabetes krijgt, is veel minder zeker. Dat onderscheid is de kern van het artikel dat je meestuurt.

Wat is wél duidelijk?

Bij zilvervliesrijst blijven de zemel en kiem behouden; bij witte rijst worden die verwijderd. Daardoor bevat zilvervliesrijst meer vezels en bepaalde vitamines en mineralen. De extra vezels ondersteunen de darmwerking. Het Voedingscentrum adviseert daarom nog steeds om witte rijst door zilvervliesrijst te vervangen.

Waarom dan die twijfel?

Het artikel maakt terecht onderscheid tussen twee soorten onderzoek

Daar hoort wel een belangrijke kanttekening bij: de meeste experimenten duurden slechts vier tot zestien weken en hadden beperkingen, zoals kleine deelnemersgroepen. Ze onderzochten bovendien vooral risicofactoren, niet hoeveel mensen uiteindelijk diabetes kregen. Onbewezen is dus niet hetzelfde als ‘er is geen voordeel’.

En de bloedsuikerpiek?

De kleur alleen vertelt niet het hele verhaal. Ook het rijstras, de samenstelling van het zetmeel en de bereidingswijze beïnvloeden hoe sterk de bloedsuiker stijgt. Bruine rijst heeft doorgaans een lagere glycemische index, maar niet iedere bruine rijst scoort automatisch beter dan iedere witte rijst.

Je kunt het artikel dus het beste zo lezen: zilvervliesrijst heeft een voedingskundige voorsprong, maar is geen bewezen bescherming tegen diabetes. De voorkeur voor zilvervliesrijst blijft verdedigbaar; de belofte van een groot, rechtstreeks gezondheidseffect door alleen die ene wissel niet.

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