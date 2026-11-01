Bak je je eieren in een pan met antiaanbaklaag, of leg je bakpapier op de ovenplaat? Dan wil je misschien weten of daar pfas in zit. Bij de fabrikant kom je daar meestal niet achter. De Consumentenbond legde 34 fabrikanten en winkels vragen voor over hun pfasbeleid. Maar vier bedrijven gaven een volledig antwoord, acht reageerden helemaal niet. De bond publiceerde het onderzoek op 30 oktober.

Een overzicht van pfasvrije koekenpannen en bakartikelen vind je alleen bij Hema.

Wie antwoordde en wie zweeg

De bond deed twee dingen. Hij zocht op de websites van de bedrijven naar de term pfas en stuurde ze een vragenlijst. Bij de 34 onderzochte bedrijven zitten onder meer Albert Heijn, Etos, Hema, L'Oréal, Procter & Gamble en Unilever. Op de websites leverde de zoekterm bijna nergens informatie op waarmee je een keuze kunt maken.

Vragenlijst volledig ingevuld: Auping, Bosch-Siemens, LG en Sony. Volgens de bond laten hun antwoorden duidelijk beleid zien om schadelijke stoffen terug te dringen.

Auping, Bosch-Siemens, LG en Sony. Volgens de bond laten hun antwoorden duidelijk beleid zien om schadelijke stoffen terug te dringen. Alleen een korte e-mail: onder meer Albert Heijn, Hema en Unilever. Volgens Kassa schreven ze dat ze hun best doen, maar gaven ze geen voorbeelden.

onder meer Albert Heijn, Hema en Unilever. Volgens Kassa schreven ze dat ze hun best doen, maar gaven ze geen voorbeelden. Helemaal geen reactie: acht bedrijven, onder wie Philips, Samsung en Xiaomi.

Geen van de 34 bedrijven publiceert een lijst van producten waar pfas wél in zit. "Consumenten kunnen hier helemaal niks mee", zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond tegen TPO.

De chatbot van Tefal zweeg over PTFE

Pfas is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die producten water-, vet- en vuilafstotend maken. In antiaanbakpannen gaat het vaak om PTFE, een van die pfas-varianten. Bij de productie en het afdanken van producten met pfas kunnen de stoffen in het milieu terechtkomen.

Tefal benadrukt vooral dat de PTFE in zijn pannen tijdens het bakken niet in je eten terechtkomt. Volgens de bond laat de fabrikant daarbij weg dat er bij het maken van die pannen wel PTFE in het milieu belandt. Toen de onderzoekers de chatbot van Tefal naar die milieuschade vroegen, gaf die geen informatie. Ook de chatbot van Etos hielp niet: wie vroeg naar pfas in make-up, werd naar het winkelpersoneel verwezen.

'Zonder pfoa' zegt weinig

Andere fabrikanten melden trots dat er geen pfoa of pfos in hun producten zit. Dat klinkt geruststellend, maar die stoffen zijn verboden. Volgens de bond is het dus vanzelfsprekend dat ze er niet in zitten. Wat consumenten willen weten, is welke pfas er wél in zitten.

Een pan met 'pfoa-vrij' op de doos kan dus nog steeds een laag met PTFE hebben.

Zo kies je zelf voor pfasvrij

In eerder onderzoek vond de bond pfas in onder meer tafelkleden, smartwatchbandjes, sporttape, bakpapier en pannen. Volgens de bond is er voor elk consumentenproduct mét pfas een goed alternatief zonder.

Koekenpan: de bond testte 24 koekenpannen van 28 cm met een keramische antiaanbaklaag zonder pfas, van merken als IKEA, Tefal, GreenPan, Hema en Albert Heijn. Zulke pannen kun je volgens de bond tegenwoordig overal kopen.

de bond testte 24 koekenpannen van 28 cm met een keramische antiaanbaklaag zonder pfas, van merken als IKEA, Tefal, GreenPan, Hema en Albert Heijn. Zulke pannen kun je volgens de bond tegenwoordig overal kopen. Bakpapier: bij het onderzoek van de bond in 2025 was het bakpapier van Albert Heijn, Action, Lidl, Hema en Zeeman pfasvrij. Dat is een momentopname: controleer de verpakking als je twijfelt.

bij het onderzoek van de bond in 2025 was het bakpapier van Albert Heijn, Action, Lidl, Hema en Zeeman pfasvrij. Dat is een momentopname: controleer de verpakking als je twijfelt. Hema: dit is de enige van de 34 bedrijven met een overzicht van pfasvrije pannen en bakartikelen.

dit is de enige van de 34 bedrijven met een overzicht van pfasvrije pannen en bakartikelen. Verpakking: laat je niet geruststellen door alleen 'zonder pfoa' of 'zonder pfos'.

Bond wil een algeheel verbod

De Consumentenbond wil dat het gebruik van pfas helemaal wordt verboden. Op een Europees verbod is het nog wachten. Volgens TPO verbiedt Frankrijk sinds 1 januari al pfas in cosmetica en kleding. In Nederland ben je voorlopig afhankelijk van wat een fabrikant zelf wil vertellen, en dat is volgens dit onderzoek weinig.