Onderzoekers: eet van de kiwi ook de schil. Maar was hem wel goed

Een bloemkool kopen en meteen een flink deel weggooien: in veel keukens gaat dat vanzelf. Bij de kiwi net zo: lepel erin, schil in de groenbak. Zonde, vinden Britse voedingswetenschappers. Juist in die weggegooide delen zit vaak de meeste vezel.

Meer vezel in de groenbak

De onderzoekers analyseerden twaalf soorten rauwe groente en fruit. Bij tien daarvan bevatten schil, blad, stronk of zaden meer voedingsvezel dan het deel dat we normaal eten. Die restdelen waren goed voor een kwart tot bijna de helft van het totale gewicht.

Kiwischil bevat per gram ruwweg twee tot drie keer zoveel vezel als het vruchtvlees. Wie de hele kiwi eet, krijgt zo'n 50 procent meer vezel binnen dan wie hem schilt. Ook bij bloemkool zat in de delen die meestal worden weggegooid duidelijk meer vezel dan in het deel dat op het bord belandt.

Er is één opvallende uitzondering: broccoli. Daar bevatten de roosjes juist meer vezel dan de steel.

En de vitamines?

Ook daar levert de schil iets extra's op. Een hele gele kiwi geeft ongeveer een derde meer vitamine E en foliumzuur dan alleen het vruchtvlees. Bloemkoolblad bevat grotendeels dezelfde voedingsstoffen als de kool zelf.

Een wondermiddel is het niet. Wie een tweede kiwi uitlepelt, haalt dezelfde winst ook binnen. Het is vooral mooi meegenomen, en het scheelt afval.

Wennen aan haar en nerf

De grootste drempel is de textuur. Kiwischil is harig en wat taai. Begin met dunne plakjes, wrijf de haartjes eraf met een theedoek of borsteltje, of kies een gele kiwi: die is gladder en nauwelijks behaard.

Bij bloemkoolblad zit het probleem in de dikke nerf. Snijd die eruit of laat het blad wat langer garen. In de oven wordt het blad knapperig, in de wok mals.

Bouw extra vezel rustig op. Te veel ineens geeft een opgeblazen gevoel, en wie last heeft van een prikkelbare darm verdraagt het vaak minder goed.

Wassen: wat het wel en niet doet

Spoelen onder stromend water is genoeg. Azijn, citroensap of baking soda voegen weinig toe, zeep of schoonmaakmiddel is zelfs onverstandig.

Maar wassen haalt maar een deel van eventuele resten bestrijdingsmiddelen weg. Sommige middelen trekken door de schil heen. Belangrijker nog: bij kiwischil en bloemkoolblad gaan de veiligheidsnormen ervan uit dat je ze níet eet. Af en toe is dat geen probleem, elke dag liever niet. Wie het vaak doet, kiest beter voor biologisch.

De bloemkoolstronk valt wel binnen de normen. Die kun je zonder zorgen eten.

Drie recepten voor restjes

Bloemkoolbladchips. Was de bladeren en dep ze droog. Besprenkel met olijfolie, zout, peper en eventueel knoflook. Rooster ze 10 tot 15 minuten op 200 graden, tot ze knapperig zijn. Lekker als snack of als topping op soep.

Groene kiwismoothie met schil. Snijd de kontjes van twee gewassen kiwi's en doe ze met een banaan, een handje spinazie en een scheut yoghurt of havermelk in de blender. De haartjes verdwijnen vanzelf.

Restjesroerbak. Snijd de stronk in dunne plakjes en het blad zonder nerf in reepjes. Roerbak de stronk drie minuten met knoflook en gember, voeg het blad toe en bak nog twee minuten. Maak af met sojasaus en sesamzaad. Kort roerbakken spaart de voedingsstoffen. Geen tijd? Vries de stukjes in voor de volgende soep.