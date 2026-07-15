ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Boekingssite Secureholiday en duizenden Nederlanders dupe datalek

Economie
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 8:02
anp150726067 1
TOULOUSE (ANP) - De Franse campingboekingssite Secureholiday heeft te maken gehad met een cyberaanval, waarbij de gegevens van 41.577 Nederlanders zijn gelekt. Dat bevestigt topman Manuel Mirabel van moederbedrijf Ctoutvert in een reactie aan EenVandaag, dat eerder woensdag over de aanval schreef.
Hij meldt dat een hacker eind februari toegang heeft gekregen tot het systeem van een derde partij. Daarbij zijn volgens hem namen, bestemmingen, e-mailadressen, boekingsgegevens en de hoogte van het bedrag dat is betaald buitgemaakt. Data over betaalpassen en bankinformatie zouden niet in handen van de aanvaller zijn gekomen. Hij stelt dat alle gedupeerden zijn geïnformeerd door hun camping.
Het lek zou ongeveer vijfhonderd campings hebben getroffen in meerdere Europese landen, met name in Frankrijk, Spanje en Italië. Ruim de helft van de getroffen kampeerders is Frans. Het gaat om een deel van de boekingen die tussen oktober en eind februari zijn gedaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

132588001_m

Boete voor sproeien tijdens verbod: zo streng kijkt het waterschap mee

ANP-563409806

Waarom de héle snelweg dichtgaat in Nederland (en je in het buitenland vaak gewoon kunt doorrijden)

61FdgA7NE4L._AC_UF1000,1000_QL80_

Sparen? Probeer de Japanse spaarmethode 'Kakeibo'

generated-image

Vier oncologen over kanker: deze 5 dingen doen ze zelf iedere dag

182481806_m

Voor eens en voor altijd: is groente uit de diepvries echt minder gezond?

297716979_m

Waarom je onbewust altijd dezelfde soort vrienden uitzoekt: nieuwe studie onthult opvallend mechanisme

Loading