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FT: Oekraïne mag met EU-geld drone-onderdelen halen uit China

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 7:56
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KYIV (ANP) - Oekraïne mag geld van een EU-lening voor defensie uitgeven aan Chinese drone-onderdelen. Dat meldt de Financial Times. Eigenlijk moet het geld voor de lening binnen Europa of bij goedgekeurde partners zoals Canada worden uitgegeven, maar de onderdelen zijn daar schaars.
Volgens de krant laat dit de afhankelijkheid van China zien als het gaat om cruciale defensieonderdelen. De Europese Unie is de afgelopen tijd bezig met het versterken van de industrie, maar schiet op dit onderdeel dus nog tekort.
Europa en Oekraïne beschuldigen China ervan "de belangrijkste aanjager van Ruslands oorlog" tegen Oekraïne te zijn. Tegelijkertijd erkent de EU dat ook de Oekraïense defensie afhankelijk is van Chinese onderdelen.
Drones spelen een belangrijke rol in de oorlog. Volgens Oekraïense functionarissen zijn deze nu verantwoordelijk voor ongeveer 80 procent van de Russische oorlogsslachtoffers.
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