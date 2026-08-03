Bol verbetert webshop voor consumenten en verkopers om zorgen ACM

DEN HAAG (ANP) - Webwinkel bol neemt maatregelen om zijn platform toegankelijker, gebruiksvriendelijker en transparanter te maken voor consumenten en verkopers. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) meldt dat bol deze toezeggingen heeft gedaan na onderzoek van de toezichthouder naar het platform.

Eerder maakte de waakhond zich zorgen over de werking van het platform voor consumenten en verkopers. Met de toezeggingen belooft bol deze zorgen weg te nemen, aldus de ACM. Bol heeft onder meer toegezegd de snelheid van de communicatie en klachtenafhandeling aan zakelijke verkopers te verbeteren. Ook zorgt bol ervoor dat makkelijker een melding van illegale inhoud kan worden gemaakt. Voor consumenten worden de contactmogelijkheden naast de chatbot beter vindbaar.

Daarnaast past bol de prijsweergave van het aanbod op zijn platform aan om prijzen op een duidelijkere manier te laten zien. "Hierdoor kunnen consumenten een beter geïnformeerde aankoopkeuze maken", legt de toezichthouder uit.