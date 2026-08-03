ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bol verbetert webshop voor consumenten en verkopers om zorgen ACM

Economie
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 12:20
anp030826087 1
DEN HAAG (ANP) - Webwinkel bol neemt maatregelen om zijn platform toegankelijker, gebruiksvriendelijker en transparanter te maken voor consumenten en verkopers. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) meldt dat bol deze toezeggingen heeft gedaan na onderzoek van de toezichthouder naar het platform.
Eerder maakte de waakhond zich zorgen over de werking van het platform voor consumenten en verkopers. Met de toezeggingen belooft bol deze zorgen weg te nemen, aldus de ACM. Bol heeft onder meer toegezegd de snelheid van de communicatie en klachtenafhandeling aan zakelijke verkopers te verbeteren. Ook zorgt bol ervoor dat makkelijker een melding van illegale inhoud kan worden gemaakt. Voor consumenten worden de contactmogelijkheden naast de chatbot beter vindbaar.
Daarnaast past bol de prijsweergave van het aanbod op zijn platform aan om prijzen op een duidelijkere manier te laten zien. "Hierdoor kunnen consumenten een beter geïnformeerde aankoopkeuze maken", legt de toezichthouder uit.
loading

POPULAIR NIEUWS

106623550_m

Dit is waarom je nooit moet schuilen in je camper of caravan tijdens onweer

ANP-491854299

Doorwerken na uw AOW: dit levert het op, dit verliest u

Scherm­afbeelding 2026-08-02 om 07.41.14

De paradox van de woningmarkt: Ruim 1 op de 8 huizen moet in prijs omlaag — en toch wordt er juist méér overboden

shutterstock_2740369083

Nieuwe ING-truc: rustige ‘medewerker’ aan de lijn, 68-jarige Anna raakt €9.500 kwijt

shutterstock_2739817947

Besparing door bijna alles op 30 graden te wassen

shutterstock_1096029770

Foute makelaars: vijf jaar later nog steeds vriendjespolitiek

Loading