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Oekraïense oud-minister Oemerov wordt inlichtingenbaas

Samenleving
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 12:57
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KYIV (ANP) - De Oekraïense oud-minister van Defensie Rustem Oemerov gaat leidinggeven aan de buitenlandse veiligheidsdienst. Dat melden Oekraïense media op gezag van president Volodymyr Zelensky. Oemerov is nu nog raadssecretaris van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad. Hij zal worden opgevolgd door minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko, meldt de Kyiv Independent.
Zelensky schudde recentelijk zijn kabinet flink op, onder meer door premier Joelia Svyrydenko te vervangen door Naftogaz-baas Serhi Koretsky. Door de kabinetsval die daarop volgde, konden nieuwe bewindslieden worden aangewezen.
Het ontslag van de populaire minister van Defensie Mychajlo Fedorov leidde tot grote protesten in Oekraïne. Daaraan lag volgens Zelensky een onoverbrugbaar meningsverschil met legerleider Oleksandr Syrsky ten grondslag. Ook Syrsky is inmiddels ontslagen - een van de eisen van de demonstranten - maar Fedorov is niet teruggekeerd op zijn ministerspost.
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