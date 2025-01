Bond boos over niet delen lijst van zich misdragende passagiers

BADHOEVEDORP (ANP) - Pilotenvakbond VNV is er verbolgen over dat zwarte lijsten met passagiers in Nederland nog steeds niet tussen luchtvaartmaatschappijen worden gedeeld. Eerder werd aangekondigd dat de overheid en de sector hun krachten zouden bundelen tegen passagiers die de orde verstoren. Maar eind vorig jaar liet minister Barry Madlener (Infrastructuur) de Tweede Kamer weten in het delen van zwarte lijsten toch geen oplossing te zien.

Volgens VNV-voorzitter Camiel Verhagen lijken luchtvaartmaatschappijen en de overheid onvoldoende urgentie te voelen. Daarmee zouden ze de mensen op de werkvloer en passagiers die last hebben van asociale passagiers in de steek laten. "Het is van de zotte dat iemand zich vandaag ernstig misdraagt en de vliegveiligheid bedreigt in een vlucht naar Curaçao en volgende week gewoon met een andere luchtvaartmaatschappij ongestraft terug kan vliegen", verklaart hij na berichtgeving door De Telegraaf.