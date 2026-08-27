Bonden gaan door met voorbereiden acties beveiligers op Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - Vakbonden blijven na een "verkennend gesprek" met Schiphol doorgaan met de voorbereiding van nieuwe werkonderbrekingen van beveiligers op de luchthaven. Reizigers moesten dinsdag en woensdag al rekening houden met langere wachttijden bij de security om stakende beveiligers.

De bonden eisen verbeteringen op de werkvloer, maar een nieuw gesprek met Schiphol heeft volgens CNV-bestuurder André Quist donderdag nog niet tot concrete afspraken geleid. Zolang die concrete afspraken er niet zijn, schorten de bonden hun acties niet op, heeft hij laten weten. Wanneer weer een werkonderbreking te verwachten is, wilde hij evenwel niet zeggen. De bonden kondigden de acties van deze week maandag aan.

De beveiligers klagen over een te hoge werkdruk. Ze willen dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven daar wat aan doen. Dinsdag waren er drie werkonderbrekingen van een kwartier en woensdag vijf. Volgens Schiphol liepen de wachttijden voor reizigers telkens met zo'n 20 tot 25 minuten op.