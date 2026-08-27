Zie je in Spanje een doek uit een rijdende auto wapperen? Dit betekent het

Je rijdt over een Spaanse weg en ziet plotseling een auto naderen die onophoudelijk claxonneert. De alarmlichten knipperen en uit het raam wappert een doek. Weinig Nederlandse automobilisten weten wat dit betekent, maar het kan een teken zijn dat iemand dringend hulp nodig heeft.

Officieel Spaans noodsignaal

De Spaanse verkeersregels kennen een speciale regeling voor een gewone auto die door uitzonderlijk ernstige omstandigheden een spoedrit moet maken. Artikel 70 van het Reglamento General de Circulación beschrijft precies hoe de bestuurder andere weggebruikers daarvoor moet waarschuwen.

De bestuurder kan volgens de regels een onderbroken claxonsignaal geven en de alarmlichten gebruiken, als de auto daarover beschikt. Ook mag een doek of zakdoek uit het voertuig worden gebruikt om de noodsituatie duidelijk te maken, zo schrijft de krant El País

Elke kleur

Opvallend: nergens in de wet staat dat de doek wit moet zijn. Er wordt simpelweg gesproken over een doek of zakdoek. Dat het in de praktijk vooral bekend staat als "de witte doek", komt puur doordat het signaal zo is gaan leven onder weggebruikers.

Het gaat nadrukkelijk om uitzonderlijke situaties waarbij een spoedrit noodzakelijk is en er geen andere mogelijkheid is. Een medische noodsituatie is daarbij een voor de hand liggend voorbeeld.

Maak veilig ruimte

Zie je zo'n auto aankomen, dan moeten andere bestuurders volgens de Spaanse verkeersregels maatregelen nemen om de doorgang mogelijk te maken. Dat betekent bijvoorbeeld naar rechts uitwijken of, als dat nodig is, stoppen.

Doe dat altijd gecontroleerd. Kijk eerst waar de auto vandaan komt, verminder geleidelijk snelheid en maak ruimte zodra dat veilig kan. Plotseling remmen of onverwacht een rijstrook oversteken kan juist gevaar opleveren.

Geen vrijbrief

Belangrijk om te weten: de auto met de witte doek krijgt niet automatisch dezelfde status als een ambulance, politieauto of brandweerwagen. De bestuurder blijft gewoon gebonden aan de verkeersregels. De witte doek geeft dus geen vrijbrief om door rood te rijden, voorrang af te dwingen of onbeperkt snelheid te maken.

Het noodsignaal is uitsluitend bedoeld voor werkelijk ernstige situaties. De politie kan de bestuurder vragen om aan te tonen waarom de noodrit noodzakelijk was.

Misbruik wordt hard bestraft

Wie de regeling misbruikt, kan daarvoor worden bestraft. Het overtreden van artikel 70 geldt als een ernstige verkeersovertreding, waarvoor een boete van 200 euro kan worden opgelegd. Andere overtredingen tijdens de rit kunnen daar nog bovenop komen.