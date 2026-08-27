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Er komt noodweer aan, vanaf vanavond alle hens aan dek

Klimaat, natuur en milieu
door Pieter Immerzeel
donderdag, 27 augustus 2026 om 11:52
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Het KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien met windstoten en hagel, en heeft code geel afgegeven voor maar liefst acht provincies. In de loop van de nacht breidt de waarschuwing zich uit tot het hele land.
De waarschuwing gaat donderdagavond om 22.00 uur in en geldt voor Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Gelderland en Limburg. Dit is vanwege kans op stevige onweersbuien, met zware windstoten en kans op grote hagelstenen.

Storm trekt van zuid naar noord

De buien beginnen in het zuiden van het land en breiden zich gedurende de nacht uit over de rest van Nederland. Rond 1.00 uur 's nachts geldt code geel dan ook voor het hele land.
Bij de buien zijn windstoten tot 60 kilometer per uur mogelijk. Daarbij kunnen hagelstenen vallen zo groot als dobbelstenen. Ook kan er in korte tijd veel regen vallen, wat lokaal kan zorgen voor wateroverlast.
Ook vrijdag nog onstuimig
Wie hoopt dat het na vannacht meteen weer rustig wordt, komt bedrogen uit. Ook vrijdag blijft het weer onstuimig, en kan het overdag opnieuw gaan onweren.

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