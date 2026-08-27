Er komt noodweer aan, vanaf vanavond alle hens aan dek

Het KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien met windstoten en hagel, en heeft code geel afgegeven voor maar liefst acht provincies. In de loop van de nacht breidt de waarschuwing zich uit tot het hele land.

De waarschuwing gaat donderdagavond om 22.00 uur in en geldt voor Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Gelderland en Limburg. Dit is vanwege kans op stevige onweersbuien, met zware windstoten en kans op grote hagelstenen.

Storm trekt van zuid naar noord

De buien beginnen in het zuiden van het land en breiden zich gedurende de nacht uit over de rest van Nederland. Rond 1.00 uur 's nachts geldt code geel dan ook voor het hele land.

Bij de buien zijn windstoten tot 60 kilometer per uur mogelijk. Daarbij kunnen hagelstenen vallen zo groot als dobbelstenen. Ook kan er in korte tijd veel regen vallen, wat lokaal kan zorgen voor wateroverlast.

Ook vrijdag nog onstuimig