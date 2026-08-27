Vanaf 100.000 kilometer wordt een tweedehands auto ineens veel goedkoper

Wie een tweedehandsauto zoekt, doet er goed aan niet te star vast te houden aan een kilometerstand onder de 100.000. Juist zodra een occasion die ronde grens passeert, kan de vraagprijs flink dalen — terwijl het verschil in gebruik vaak beperkt is.

AutoWeek meldde op basis van occasiondata dat auto’s met iets meer dan 100.000 kilometer gemiddeld bijna 20 procent goedkoper zijn dan vergelijkbare exemplaren die nog net onder die grens blijven. Een occasion met maximaal een ton op de teller kostte gemiddeld ruim €24.000, terwijl een vergelijkbare auto met ongeveer 110.000 kilometer rond €20.500 lag.

De magische grens van 100.000 kilometer

De verklaring is grotendeels psychologisch. Veel consumenten stellen op occasionsites een harde zoekfilter in: maximaal 100.000 kilometer. Een auto met 100.001 kilometer valt dan al buiten beeld, ook al is hij technisch vrijwel identiek aan een exemplaar met 99.999 kilometer.

Daardoor neemt de groep potentiële kopers af en moeten verkopers vaak zakken met de prijs. Voor kopers die verder kijken dan de populaire filtergrens, kan dat een interessante kans zijn.

Een nette auto met 105.000 tot 120.000 kilometer, een aantoonbare onderhoudshistorie en recente grote beurten kan daarom aantrekkelijker zijn dan een duurder exemplaar met 95.000 kilometer. De besparing kan oplopen tot duizenden euro’s.

Ook boven 150.000 kilometer zakt de waarde

Er is nog een belangrijke drempel: 150.000 kilometer. Boven die stand worden occasions doorgaans opnieuw minder gewild. Kopers houden dan vaker rekening met kostbaar onderhoud en slijtage aan onderdelen zoals banden, remmen, koppeling, onderstel en distributieriem of -ketting.

Dat betekent niet dat een auto met veel kilometers per definitie een miskoop is. De staat van onderhoud is vaak belangrijker dan de stand op de teller. Een auto die vooral lange snelwegritten heeft gereden en altijd op tijd onderhoud kreeg, kan in betere conditie zijn dan een stadsauto met minder kilometers.

Kijk niet alleen naar de teller

Wie een occasion koopt, moet de kilometerstand altijd in perspectief plaatsen. Als grove vuistregel geldt een jaarkilometrage van ongeveer 12.000 tot 15.000 kilometer. Een auto van acht jaar oud met 110.000 kilometer heeft dus geen uitzonderlijk hoge tellerstand.

Let bij het vergelijken vooral op:

Een logisch RDW-tellerstandenrapport

Onderhoudsboekjes, facturen en uitgevoerde reparaties

De vervangingsdatum van de distributieriem

Slijtage van banden, remmen, koppeling en schokdempers

Het verschil tussen veel korte ritten en veel snelwegkilometers

Bouwjaar, motorisering, uitrusting en aantal vorige eigenaren

Zo kan een hogere kilometerstand geld opleveren

De grens van 100.000 kilometer is vooral een koopkans voor wie bereid is om iets verder te zoeken. Een goed onderhouden occasion met 105.000 kilometer kan bijna dezelfde auto zijn als het exemplaar met 98.000 kilometer, maar dan voor een aanzienlijk lager bedrag.

Controleer wel altijd de onderhoudsgeschiedenis en laat de auto bij twijfel keuren. De tellerstand zegt iets over gebruik en toekomstige slijtage, maar een complete onderhoudshistorie vertelt vaak veel meer.