Bonden vegen onderhandelingsakkoord met werkgever haven van tafel

ROTTERDAM (ANP) - Vakbonden hebben een streep gezet door het onderhandelingsresultaat met Hutchison Ports Delta II. Dat laat FNV-bestuurder Asmae Hajjari weten. Rijnmond berichtte maandag al over een wilde staking bij de containerterminal van Delta II op de Rotterdamse Maasvlakte als gevolg van het ontbreken van financiële garanties voor een ontslagregeling in de nieuwe cao.

De bonden FNV en CNV hadden eind januari een onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgever. Een belangrijke afspraak ging over een ontslagvergoeding voor werknemers. FNV wilde dat de aandeelhouder van Delta II hiervoor garant zou staan en had hiervoor tot maandagochtend de tijd gegeven. Die garantstelling is er volgens Hajjari niet gekomen en daarom wordt het resultaat nu van tafel geveegd.

Zondagavond waren er al signalen dat de garantie er niet zou komen, waarop de avond- en nachtploeg op eigen initiatief het werk hadden neergelegd, zegt Hajjari. Op de website van Delta II verscheen zondagavond rond 21.30 uur een bericht dat alle operaties waren stilgelegd als gevolg van een ongeplande werkonderbreking. Maandagmiddag vanaf 16.00 uur zijn die weer hervat, meldde het bedrijf later.