Eerste 'focusflitser' geplaatst om appen in auto te beboeten

DEN HAAG (ANP) - In Den Haag is vlak bij Madurodam de eerste 'focusflitser' geplaatst, die kan zien of iemand achter het stuur een mobiele telefoon vasthoudt. In totaal komen er in het hele land vijftig van dit soort palen.

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt dat het intensiever gaat controleren op het gebruik van mobiele apparaten tijdens het rijden. De focusflitser is volgens het OM eenvoudig te verplaatsen, waardoor deze op wisselende locaties in het land ingezet kan worden. De eerste paal staat nu in Den Haag. Ook in Utrecht en Noord-Holland worden de nieuwe flitspalen binnenkort geplaatst. Daarna volgen locaties elders in het land.

De focusflitser bevat een camera die kan zien of iemand een mobiel apparaat gebruikt. Foto's worden doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), waar de foto nog eens wordt bekeken. "Is duidelijk dat de bestuurder een mobiel apparaat vasthield? Dan krijgt de kentekenhouder een boete van 430 euro", aldus het OM.

De paal wordt de komende tijd eerst getest. De eerste boetes volgen waarschijnlijk in april.

Het is niet nieuw dat appende weggebruikers worden gefotografeerd. De politie gebruikt al sinds 2021 een 'Monocam'. Dat is een mobiele camera die op een viaduct wordt gezet, voertuigen scant en herkent dat iemand een apparaat vasthoudt. Twee agenten beoordelen daarna of op de foto ook echt een overtreding te zien is.