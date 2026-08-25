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Fris laagje verf of stucbeurt voor Funda? Verkoopstylist waarschuwt voor 'woonblindheid'

Samenleving
door Désirée du Roy
dinsdag, 25 augustus 2026 om 11:20
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Je denkt dat je huis er prima bij staat voor de verkoop. Maar volgens verkoopstylist Margriet van der Tas trap je dan in een bekende valkuil: woonblindheid. En dat trouwportret boven je bed? Dat moet als eerste weg.
Van der Tas maakte in achttien jaar tijd ruim tweeduizend huizen klaar voor de verkoop. Ze weet inmiddels precies waar het misgaat. “Zie het als marketing, je wilt het huis zo goed mogelijk onder de aandacht brengen bij de juiste doelgroep”, legt ze uit in AD.

Je ziet je eigen huis niet meer

Het grootste struikelblok noemt ze zelf 'woonblindheid'. “Je huis is ingericht zoals het voor jou praktisch en plezierig is, maar met die indeling komt het niet altijd het best over. Je bed staat waar je fijn slaapt. Dat hoeft niet de plek te zijn waarmee de slaapkamer het best overkomt op foto’s en tijdens een bezichtiging.”
Met andere woorden: wat voor jou jarenlang gewoon was, valt een potentiële koper meteen op. Alleen dan negatief.

Waarom dat trouwportret moet wijken

Het meest concrete voorbeeld dat Van der Tas geeft, gaat over persoonlijke spullen. Een groot trouwportret boven het bed lijkt onschuldig, maar werkt averechts. “Een trouwportret van 1,5 bij 1 meter boven het bed werkt verstorend, net zoals enorme foto’s van de kinderen. Je hoeft niet alles weg te halen, maar bedenk vooral dat de kijker zichzelf er wil zien wonen.”
Diezelfde logica geldt voor wanddecoratie in het algemeen. Die hangt in veel huizen te druk en te hoog. Het gaat er niet om dat je huis onpersoonlijk wordt, maar om rust. “Mensen kunnen moeilijk door een te persoonlijk, heftig of druk interieur heen kijken. Daarnaast staan de meeste huizen te vol; je wilt kamers ruimtelijk laten ogen.”

Trendy verfje? Niet per se nodig

Dat gedateerde kleurtje op de muur hoeft van de stylist niet meteen weg. “Je moet jezelf vooral afvragen wat de kleur doet voor de verkoop. Als het een heftige kleur is, waardoor de kamer een onaangename sfeer krijgt of kleiner oogt, dan is het goed om er een fris likje verf overheen te gooien. Ik adviseer nooit om een kleur te veranderen puur vanwege een trend.”
Toch is investeren voor de verkoop volgens haar heel logisch. “Als je een auto van 15.000 euro verkoopt, ga je vaak ook nog even naar de garage. Waarom zou je zoiets bij je kostbaarste bezit niet doen?”
Denk daarbij aan kleine mankementen die grote twijfels zaaien. “Loszittende stuc kan vragen oproepen over lekkage in het verleden. Je wilt voorkomen dat de potentiële koper twijfelt over de bouwkundige staat van de woning.”

De vraag die je jezelf moet stellen

Ga niet op halsoverkop alles ombouwen. Haar advies komt uiteindelijk neer op één simpele vraag: “Vraag jezelf af of dat ene klusje of het omdraaien van de bank het huis aantrekkelijker maakt voor de doelgroep. Verplaats je in de nieuwe koper en bedenk hoe die in jouw huis wil wonen.”
Bron: AD

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