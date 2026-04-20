Bondskanselier Merz gaat crisisoverleg over brandstof houden

Economie
door anp
maandag, 20 april 2026 om 7:48
HANNOVER (ANP/DPA/BLOOMBERG) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat crisisoverleg houden over de zekerheid van brandstofleveringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft Merz gezegd bij de opening van de grote industriële handelsbeurs Hannover Messe. Volgens Merz zal die bijeenkomst van de nationale veiligheidsraad in Berlijn zeer snel plaatsvinden.
In die raad komen leden van de regeringscoalitie samen met vertegenwoordigers van federale overheidsinstellingen en de Duitse deelstaten. Die raad werd vorig jaar opgezet door de regering van Merz om snel te kunnen handelen in het geval van crisissituaties voor de Duitse nationale veiligheid.
Merz zei dat de situatie op de energiemarkt gespannen is, maar dat brandstofleveringen nog veilig zijn. Hij benadrukte dat het garanderen van leveringsketens topprioriteit heeft en dat de overheid alle beschikbare instrumenten zal inzetten om stabiliteit op de energiemarkt te behouden.
WSJ: Trump is bang

Mogelijke doorbraak moord studente Tanja Groen

3 dingen die je moet laten om echt slank te worden en dat te blijven

Waarom de ene mozzarella drie keer duurder is dan de andere

Oorlog rond Iran loopt verder uit de hand

Vrouwen zijn in hun leven 850000 dollar duurder uit

