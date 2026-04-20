Olie weer duurder na nieuwe sluiting Straat van Hormuz door Iran

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen gingen maandagochtend weer flink omhoog doordat Iran de Straat van Hormuz opnieuw heeft afgesloten. Ook gas werd weer duurder. Vrijdag doken de brandstofprijzen nog hard omlaag na de verklaring van Iran dat de belangrijke zeestraat weer was heropend voor de commerciële scheepvaart. De vaarroute is goed voor een vijfde van het wereldwijde olie- en gasvervoer.

De prijs van Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, steeg 5,5 procent tot ruim 95 dollar per vat. Een vat Amerikaanse olie kostte 6 procent meer op bijna 87 dollar. Vrijdag werd olie nog bijna 12 procent goedkoper.

De Europese gasprijs steeg maandagochtend met 11 procent tot 43 euro per megawattuur tijdens de Aziatische handel. Daarmee werd de prijsdaling van vrijdag tenietgedaan, nadat Iran aanvankelijk had gezegd dat de waterweg weer open was voor verkeer.