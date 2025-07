Bondskanselier Merz houdt investeringstop met Duits bedrijfsleven

BERLIJN (ANP/DPA/BLOOMBERG) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz houdt maandag in Berlijn een speciale top met hoge bestuurders uit het Duitse bedrijfsleven om te praten over meer investeringen in de kwakkelende Duitse economie. Bij die bijeenkomst zijn de hoogste bestuurders aanwezig van industrieconcern Siemens, Deutsche Bank en meer bedrijven met noteringen aan de DAX-index, evenals tientallen andere bedrijven.

De top richt zich op initiatieven om meer investeringen in Duitsland aan te trekken en het investeringsklimaat te verbeteren. Het bedrijfsleven, mede onder leiding van Siemens en Deutsche Bank, heeft het 'Made for Germany'-initiatief opgezet. Dit initiatief brengt bedrijven samen om te praten over investeringen en manieren om investeren in Duitsland aantrekkelijker te maken. Ook meer geld voor onderzoek en ontwikkeling staat op de agenda.