Miljardenverlies voor autoconcern achter Citroën, Fiat en Opel

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Stellantis, het autoconcern achter merken als Citroën, Fiat, Peugeot, Jeep en Opel, heeft in de eerste helft van het jaar een nettoverlies van 2,3 miljard euro geleden. Dat is onder meer te wijten aan dalende verkoopcijfers en de impact van Amerikaanse importheffingen. De fabrikant had ook te maken met veel kosten voor het annuleren van programma's en afwaarderingen van platforms.

De leveringen van voertuigen daalden in het tweede kwartaal met 6 procent, met name in Noord-Amerika en Europa. De eerste impact van de heffingen schat het bedrijf op 300 miljoen euro.

Stellantis heeft in de VS al langer last van een verkoopdaling. Verder kampt het bedrijf met overcapaciteit in Europa, waar de concurrentie van Chinese fabrikanten als BYD ook sterk is toegenomen.

Onlangs werd ook bekend dat het bedrijf stopt met zijn activiteiten op het gebied van waterstoftechnologie. Verder wordt de productie van waterstofaangedreven bedrijfsvoertuigen stopgezet.