B&B Vol liefde: OCD-Ingrid kan nergens anders meer aan denken en hebben de kamermeisjes van JP al weer zin in een wijntje?

Ingrid begint weer over dat plankje onder het vogelnestje. En hoe is het mogelijk dat de mannen dat niet zelf bedacht hebben? Ze moet ook alles zelf doen. Voor haar gemoedsrust kan ze beter een voorbeeld nemen aan Jean-Paul: die vertelt zijn dames in vijf minuten wat ze moeten doen en heeft er twee volleerd kamermeisjes bij.

Zelfs als ze wakker zijn geworden met een kater, terwijl het volgende feest al weer op stapel staat. Maar eerst ontbijt: wederom is er een legbatterij leeg getrokken om JP van voldoende eitjes te voorzien. En we zullen het maar niet hebben over de varkens en koeien die dagelijks keurig in plakjes op bordjes gedrapeerd op de ontbijttafel verschijnen. In combinatie met de bubbelvino die er per doos doorheen gaat, begin je je toch ook serieus zorgen te maken over 's mans rikketik.

Yvonne mag mee op uitje met Jean-Paul. Gaan ze samen fietsen, zwemmen, wandelen dan misschien? Nee, uiteraard staat weer eten centraal: ze gaan naar een bakkertje, waarbij het bakkertje zelf meer belangstelling heeft voor Yvonne dan Jean-Paul in twee dagen heeft gehad. Ze weet dan nog niet dat de tijd van luieren voorbij is. Samen met Renate wordt ze aan het werk gezet. "Hij kan goed delegeren en zorgt er wel voor dat hij zelf niets hoeft te doen." Precies dat. Het wordt nog erger als er een soort verlopen Al Pacino binnenkomt. Ouwe maat Cornelio begroet de vrouwen. "Maar de dames zijn nog wel even bezig", klinkt het tot verbijstering van de dames zelf. De heren nestelen zich met een biertje in de tuin.

Oeps een ijsje

Ondertussen valt Frank ook op: Ingrid is een beetje aangebrand vandaag. Gelukkig vervalt ie niet in excuses waarom hij niet zelf heeft bedacht om de muren te gaan schilderen, de oprit opnieuw te bestraten of de badkamer te betegelen. "Het is een gebrek aan inzicht", aldus Ingrid, die vraagt of de mannen water willen pakken in de supermarkt. Zucht, weer iets wat ze niet zelf hebben gezien. En als Piet een pak ijsjes koopt, is dat om twee redenen opnieuw helemaal fout: hij vraagt of ie zelf iets kan kopen, best logisch als je ergens te gast bent, en het is een teken dat hij waarschijnlijk thuis altijd heel ongezond eet. Terwijl: het is niet zo gek dat die eindeloze bakjes yoghurt hem de neus uitkomen (waarover Ingrid ook doet alsof ze de heren een sterrenontbijt voorzet). Zelfs als Piet een hele legitieme vraag stelt, kan ze haar irritaties nauwelijks inhouden want: OCD-Ingrid is de hele tijd aan de plankjes voor de vogels aan het denken. Als Piet zat is van haar dwingelandij komt hij met een hele slechte grap over een combinatietang, maar je kunt bijna een grinnik niet onderdrukken gezien de situatie. Arme Piet moet wel naar huis en is hevig teleurgesteld, maar vooral door het leven zelf.