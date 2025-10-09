ECONOMIE
Bondskanselier Merz houdt top over zwakte Duitse auto-industrie

Economie
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 7:22
anp091025060 1
BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz houdt donderdag in Berlijn een topbijeenkomst met vertegenwoordigers uit de Duitse auto-industrie, om te praten over de zwakte in die sector. De omvangrijke auto-industrie van Duitsland kampt met grote uitdagingen zoals afzwakkende verkopen, felle concurrentie uit China, de wereldwijde handelsonrust, banenverlies en hoge kosten.
Merz zal op de bijeenkomst met bestuurders van autobedrijven en autotoeleveranciers praten en met vakbonden en ambtenaren van deelstaten. Daarbij zal worden gesproken over oplossingen om de auto-industrie beter te positioneren voor de toekomst en het behoud van werkgelegenheid in de sector in Duitsland. Ook nieuwe technologieën en klimaatdoelstellingen komen aan bod.
Naast Merz is ook minister van Financiën Lars Klingbeil aanwezig, net als de president van de Duitse autobrancheorganisatie VDA en de voorzitter van de grote vakbond IG Metall.
