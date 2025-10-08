Rampspoed VVD stapelt zich op: senator verlaat zinkend schip, behoudt Eerste Kamer-zetel

Cees van de Sanden stapt uit de fractie van de VVD in de Eerste Kamer . "De VVD is de afgelopen jaren steeds verder weggedreven van haar eigen liberale kernwaarden", laat hij als reden in een verklaring weten. Hij neemt zijn zetel mee en gaat verder als onafhankelijk senator.

Hij kan zich niet meer vinden in de koers van de partij. "Besluiten zoals de steun voor asielnoodmaatregelen, het Oeganda-plan, het bestuurlijk verbod zonder rechterlijke tussenkomst op motorbendes en de Antifa-motie staan op gespannen voet met de principes van vrijheid, gelijkwaardigheid en de rechtsstaat. Deze koers kan ik niet langer verenigen met mijn eigen liberale kompas."

Liberaal kompas

"De heer Van de Sanden heeft ons vanochtend medegedeeld dat hij niet langer deel zal uitmaken van onze fractie", reageert VVD-fractievoorzitter Tanja Klip-Martin in de Eerste Kamer. "Hij heeft me daarmee compleet overvallen. Ik betreur zijn besluit en het feit dat hij voornemens is zijn VVD-zetel mee te nemen."

Van de Sanden zat sinds iets meer dan twee jaar voor de VVD in de Eerste Kamer. Hij zegt zijn zorgen en suggesties intern te hebben gedeeld in de partij, maar dit leidde niet tot een koerswijziging. Als onafhankelijke senator "zal mijn liberale kompas en mijn inzet voor de kernwaarden van het liberalisme en de rechtsstaat leidend zijn", stelt hij in de verklaring.

De VVD heeft door zijn opstappen nog negen zetels over in de Eerste Kamer. De partij onder leiding van Dilan Yeşilgöz heeft het moeilijk in de peilingen in aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In sommige peilingen staat de partij nog maar op dertien zetels.

Foto: Senator Cees van de Sanden (midden)