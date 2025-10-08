Waarom hebben mannen tepels, en gaven ze ooit borstvoeding?

Iedere man heeft ze, maar bijna niemand weet precies waarom: tepels. Ze lijken op het eerste gezicht volstrekt overbodig, maar vertellen een fascinerend verhaal over onze ontwikkeling in de baarmoeder. En waar mannen ooit, voor een genetische mutatie, toe in staat waren.

Mannen en vrouwen beginnen in de eerste weken van de zwangerschap exact hetzelfde. Pas rond week zes sturen hormonen het embryo in de mannelijke of vrouwelijke richting. Tegen die tijd zijn de tepels al gevormd. Tepels zijn er dus gewoon omdat ze al op het ontwerp stonden, nog voordat het lichaam ‘besloot’ of het een jongen of meisje werd. Ze zijn als het ware een standaardonderdeel van het menselijke bouwplan.

Bij vrouwen ontwikkelen zich vervolgens melkklieren onder invloed van oestrogeen en prolactine, de hormonen die ook borstvoeding mogelijk maken. Bij mannen blijven die klieren onderontwikkeld. Toch hebben ook zij melkkanalen en borstklieren die in principe zouden kunnen werken, als de hormoonhuishouding maar verandert.

Mannenmelk

Het klinkt raar, maar er zijn echte gevallen bekend van mannen die melk produceerden. Dat gebeurde meestal na hormonale verstoringen door ziekte, medicatie of extreme honger. Tijdens oorlogen of langdurige hongersnood bijvoorbeeld, raakten sommige mannen zo uitgeput dat hun lichaam begon te reageren alsof het opnieuw in een soort “overlevingsstand” ging. Daarbij kon de hormoonbalans tijdelijk verschuiven, waardoor de melkklieren in actie kwamen.

Ook in de dierenwereld bestaan voorbeelden. De mannelijke dagvleermuis (Dyacopterus spadiceus) kan daadwerkelijk melk geven aan zijn jongen; een zeldzaam fenomeen onder zoogdieren.

Rudimentair

Kortom: mannen *hebben* biologisch gezien alles wat nodig is om te voeden, maar bij mensen ligt dat mechanisme in ruststand. Evolutionair gezien was het simpelweg niet nodig dat mannen melk gaven. Vrouwen konden de taak van borstvoeding prima alleen vervullen.

Toch vertellen tepels op het mannelijk lichaam iets moois: ze zijn een overblijfsel van onze gedeelde oorsprong. Een klein, soms grappig detail dat herinnert aan het feit dat ieder mens ooit begon als een bijna identiek wezen.

Dus de volgende keer dat iemand zich afvraagt waarom mannen tepels hebben, is het antwoord verrassend eenvoudig: omdat de natuur nooit de moeite heeft genomen ze weg te halen.