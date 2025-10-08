ECONOMIE
Als je deze dingen herkent ben je vermoedelijk sociaal minder intelligent dan je denkt

Wetenschap
door Gerard Driehuis
woensdag, 08 oktober 2025 om 12:27
Hieronder ontdek je vijf signalen dat je sociale en emotionele intelligentie lager kan zijn dan je denkt – en wat je eraan kunt doen.
1. Je praat vaak negatief over anderen
Veel roddelen of anderen bekritiseren wijst op moeite met empathie en het begrijpen van anderen. In plaats van je te verplaatsen in de ander, projecteer je misschien je eigen onzekerheid en geef je anderen de schuld van je gevoelens.
2. Het gesprek gaat altijd weer over jou
Als je bij elk probleem van de ander direct je eigen (ergere) ervaring deelt, mis je oprechte interesse en luister je niet echt. Je stelt jezelf steeds centraal, waardoor de behoeften van je gesprekspartner ondergesneeuwd raken.
3. Je blijft klagen zonder oplossingen te zoeken
Zijn jouw gesprekken vooral gevuld met klachten en zie je jezelf vaak als slachtoffer? Mensen met weinig emotionele intelligentie blijven hangen in negativiteit en denken weinig na over concrete stappen om hun situatie te verbeteren.
4. Je vergelijkt jezelf constant met anderen
Competitief praten (“ik verdien meer”, “mijn vakantie was leuker”) is vaak een teken dat je externe bevestiging nodig hebt en moeite hebt met een stabiel gevoel van eigenwaarde. Je bent meer gericht op de buitenwereld dan op je eigen gevoelens en behoeften.
5. Je blijft aan de oppervlakte
Gaan je gesprekken vooral over het weer, roddels of materiële zaken? Vermijd je diepgaande en emotionele onderwerpen? Dan gebruik je mogelijk oppervlakkigheid als bescherming tegen kwetsbaarheid en mis je de ruimte om echte verbinding aan te gaan.
Kun je sociale intelligentie ontwikkelen?
Ja! Begin met bewust luisteren en stel vragen over de ander voordat je over jezelf praat. Oefen met het benoemen van je eigen gevoelens en zoek bij problemen kleine, haalbare oplossingen. Durf af en toe een diepgaand gesprek aan te gaan. Elke bewuste stap richting meer zelfreflectie en empathie maakt jouw sociale intelligentie sterker – en je relaties waardevoller.

