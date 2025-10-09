Wilders vindt overeenkomst Israël en Hamas 'heel goed nieuws'

DEN HAAG (ANP) - Geert Wilders vindt het "heel goed nieuws dat er een akkoord is over de eerste fase van de wapenstilstand en de gijzelaars snel worden vrijgelaten", schrijft de PVV-leider op X. "Iedereen is gebaat bij vrede", aldus Wilders.

De Amerikaanse president Donald Trump meldde in de nacht van woensdag op donderdag dat Israël en Hamas tot een akkoord zijn gekomen over de eerste fase van een vredesakkoord. Dat betekent volgens de president dat de nog levende Israëlische gijzelaars "zeer binnenkort" zullen worden vrijgelaten en dat Israël zijn troepen terugtrekt tot een afgesproken lijn.