ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wilders vindt overeenkomst Israël en Hamas 'heel goed nieuws'

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 7:16
anp091025059 1
DEN HAAG (ANP) - Geert Wilders vindt het "heel goed nieuws dat er een akkoord is over de eerste fase van de wapenstilstand en de gijzelaars snel worden vrijgelaten", schrijft de PVV-leider op X. "Iedereen is gebaat bij vrede", aldus Wilders.
De Amerikaanse president Donald Trump meldde in de nacht van woensdag op donderdag dat Israël en Hamas tot een akkoord zijn gekomen over de eerste fase van een vredesakkoord. Dat betekent volgens de president dat de nog levende Israëlische gijzelaars "zeer binnenkort" zullen worden vrijgelaten en dat Israël zijn troepen terugtrekt tot een afgesproken lijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

ANP-538607193

Een studie van een half miljoen medische dossiers linkt virussen keer op keer aan dementie

shutterstock_671483350

Als je deze dingen herkent ben je vermoedelijk sociaal minder intelligent dan je denkt

ANP-537832858

Oud-bondskanselier Angela Merkel onder vuur: ‘schaamteloze geschiedvervalsing’

ANP-530263368

Waarom hebben mannen tepels, en gaven ze ooit borstvoeding?

ANP-510378496

Rampspoed VVD stapelt zich op: senator verlaat zinkend schip, behoudt Eerste Kamer-zetel

henry-perks-BJXAxQ1L7dI-unsplash

Goedkope GPS-ontvanger kan met simpele aanpassing even nauwkeurig worden als professionele apparaten

Loading