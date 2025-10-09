ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Timmermans vindt deal Israël en Hamas 'ongelooflijk moment'

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 7:24
anp091025061 1
DEN HAAG (ANP) - Frans Timmermans juicht de overeenkomst tussen Israël en Hamas over de eerste fase van een vredesakkoord toe. "Wat moet dit een ongelooflijk moment van opluchting en hoop zijn voor de gijzelaars en hun dierbaren. Ook voor de burgerbevolking van Gaza die zoveel heeft geleden onder de genocide", schrijft de leider van GroenLinks-PvdA op X.
Hij hoopt dat het akkoord een eerste stap is "op weg naar een rechtvaardige en duurzame vrede".
In de overeenkomst heeft Hamas toegezegd de nog levende Israëlische gijzelaars vrij te laten en belooft Israël zijn troepen terug te trekken tot een afgesproken lijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

ANP-538607193

Een studie van een half miljoen medische dossiers linkt virussen keer op keer aan dementie

shutterstock_671483350

Als je deze dingen herkent ben je vermoedelijk sociaal minder intelligent dan je denkt

ANP-537832858

Oud-bondskanselier Angela Merkel onder vuur: ‘schaamteloze geschiedvervalsing’

ANP-530263368

Waarom hebben mannen tepels, en gaven ze ooit borstvoeding?

ANP-510378496

Rampspoed VVD stapelt zich op: senator verlaat zinkend schip, behoudt Eerste Kamer-zetel

henry-perks-BJXAxQ1L7dI-unsplash

Goedkope GPS-ontvanger kan met simpele aanpassing even nauwkeurig worden als professionele apparaten

Loading