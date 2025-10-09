Timmermans vindt deal Israël en Hamas 'ongelooflijk moment'

DEN HAAG (ANP) - Frans Timmermans juicht de overeenkomst tussen Israël en Hamas over de eerste fase van een vredesakkoord toe. "Wat moet dit een ongelooflijk moment van opluchting en hoop zijn voor de gijzelaars en hun dierbaren. Ook voor de burgerbevolking van Gaza die zoveel heeft geleden onder de genocide", schrijft de leider van GroenLinks-PvdA op X.

Hij hoopt dat het akkoord een eerste stap is "op weg naar een rechtvaardige en duurzame vrede".

In de overeenkomst heeft Hamas toegezegd de nog levende Israëlische gijzelaars vrij te laten en belooft Israël zijn troepen terug te trekken tot een afgesproken lijn.