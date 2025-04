Boodschappen zijn niet goedkoper over de grens, zeggen bedrijven

DEN HAAG (ANP) - Boodschappen zijn in Nederland gemiddeld helemaal niet veel duurder dan in België en Duitsland. Met die boodschap komen supermarktketens en voedingsproducenten deze week naar de Tweede Kamer voor een gesprek over inflatie en prijsverschillen met buurlanden, waar veel partijen een punt van maken.

Het gaat donderdag onder meer over de prijs van een potje appelmoes, dat bij de Albert Heijn in Nederland ruim twee keer zo duur is als in België. Het is een geliefd voorbeeld in de Tweede Kamer van hoe prijzen van hetzelfde product per land verschillen. Maar in hun position papers, waarin zij vooraf hun standpunten uiteenzetten, nuanceren de bedrijven dat beeld.

Nederland is een "aanbiedingenland", is het verweer. De prijzen op het schap zijn daardoor slechts "een momentopname", schrijft Nestlé (bekend van merken als KitKat, Nespresso en Maggi). Unilever (moederbedrijf van onder meer Calvé, Unox en Knorr) stelt zelfs dat boodschappen gemiddeld goedkoper zijn dan net over de grens.