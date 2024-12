Booking: inflatie remt reismarkt VS, Europeaan boekt juist eerder

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Prijsbewuste Amerikaanse consumenten blijven terughoudend met het plannen van vakanties door de aanhoudende inflatie. In Europa boeken reizigers juist eerder, bijvoorbeeld voor skivakanties in februari of uitstapjes rond Pasen. Dit zegt financieel topman Ewout Steenbergen van Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com.

Volgens Steenbergen draagt een stabiele vraag vanuit Europa bij aan de positieve vooruitzichten van het bedrijf. In de Verenigde Staten verloopt het herstel van de reismarkt sinds de coronapandemie echter trager, vooral door de gestegen prijzen. Terwijl de vraag naar luxe reizen onder Amerikanen sterk blijft, staan lagere inkomensgroepen onder grotere druk door de inflatie. Daardoor kiezen zij volgens de financieel directeur vaker voor goedkopere accommodaties of kortere vakanties.

Toch verwacht hij dat de Amerikaanse reismarkt uiteindelijk zal aantrekken. "We verwachten dat dit uiteindelijk weer zal normaliseren en aantrekt, met name wanneer de impact van de inflatie is uitgewerkt in de economie."