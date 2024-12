Assad stuurde 21 vliegtuigen met cash naar Moskou: koffers vol dollars en euro's

Dictators moeten creatief zijn met hun financiën vanwege alle internationale sancties die tegen hen worden opgelegd. Maar de verdreven Syrische dictator Bashar al-Assad maakte het wel heel bont: hij liet in twee jaar tijd maar liefst 21 vliegtuigen met cash geld naar Moskou sturen.

In totaal ging het om zo’n 250 miljoen dollar, netjes verpakt in koffers met opeengestapelde dollars en euro’s, die vervolgens naar de bank werden gebracht en gestald op Russische bankrekeningen.

Koffers vol papiergeld

De Financial Times, die de geldstromen van de Assad-clan onder de loep nam, ontdekte dat het merendeel van het papiergeld in 2018 en 2019 werd vervoerd. En papiergeld was nodig, want door zware sancties tegen Syrië was normaal overboeken simpelweg onmogelijk. Dan maar op de ouderwetse manier: met koffers vol cash.

In 2019 werd bijvoorbeeld één toestel gevuld met 10 miljoen dollar aan keurig gestapelde 100 dollarbiljetten. Een andere vlucht vervoerde 20 miljoen euro, bestaande uit de inmiddels beruchte paarse 500-eurobiljetten. De Russische luchthaven Vnukovo was destijds de favoriete landingsplek voor Assads luchtbrug.

Luxe appartementen en militaire deals

En waar laat je al die contanten? Assad had daar wel ideeën over. Een deel van het geld zou zijn geïnvesteerd in peperdure appartementen in het hart van Moskou, perfect als veilig onderkomen voor hemzelf en zijn entourage. Maar de dollars en euro’s dienden ook een ander doel: militaire aankopen.

Het verhaal van de 21 vluchten illustreert hoe regimes in het nauw teruggrijpen naar de basics. Voor Assad waren koffers met cash geld een onmisbare levensader om zijn grip op Syrië te behouden, zijn leger te bevoorraden en zijn rijkdom veilig te stellen. Dat die stapels biljetten nu in Moskou liggen, zegt ook iets over zijn vertrouwen in Rusland als trouwe bondgenoot.

Bron: De Telegraaf