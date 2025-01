Borstkankerbehandeling AstraZeneca en Daiichi goedgekeurd in VS

SILVER SPRING (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft een nieuwe borstkankerbehandeling van het Britse AstraZeneca en het Japanse Daiichi Sankyo goedgekeurd. Het gaat om een medicijn met de naam Datroway, dat ingezet kan worden bij patiënten met gevorderde borsttumoren.

Het medicijn combineert een middel dat de tumor moet doden met een antilichaam dat zich richt op het kankerweefsel. Vorige maand kregen beide farmaceuten al goedkeuring van de toezichthouder in Japan. De farmaceuten trokken in december nog een aanvraag bij de Europese Unie in. Die ging over de behandeling van een bepaald type longkanker met behulp van het medicijn. De onderzoeksresultaten schoten echter tekort.

AstraZeneca en Daiichi Sankyo zijn optimistisch over het gebruik van Datroway, zowel voor de behandeling van long- als borstkanker. AstraZeneca verwacht dat het medicijn een flinke bijdrage zal leveren aan het behalen van de omzetverwachtingen.