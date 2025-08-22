ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Deze vijf Europese bestemmingen zijn perfect voor een lastminutetripje

tips
door Nina van der Linden
vrijdag, 22 augustus 2025 om 17:46
ANP-530625805
De zomer loopt op zijn einde, maar niet getreurd: er zijn nog genoeg mooie plekken in Europa waar het lekker weer is. Ideaal voor een lastminutevakantie!
1. Albanië: Durres en de Albanese Rivièra
Durres is een ondergewaardeerde parel aan de Adriatische kust, razend populair onder vakantiegangers op zoek naar een betaalbare strandvakantie. Met goedkope drankjes en budgetvriendelijke vluchten is het een uitstekende last-minute keuze. Naast zon en ontspanning vind je er een rijke cultuur en historie, zoals een Romeins amfitheater en het indrukwekkende Durres-kasteel.
2. Bulgarije: Zwarte Zeekust en verborgen baaien
Voor azuurblauw water en rust zonder al te veel poespas moet je naar de Zwarte Zeekust. Bulgarije biedt prachtige, rustige stranden en is heel betaalbaar. Denk aan charmante plaatsjes als Nessebar, waar je betaalbare hotels en kristalhelder water vindt, perfect voor wie zon wil zonder massa’s toeristen.
3. Montenegro: onontdekte Mediterrane rust
Ook de Montenegrijnse kust verdient een plekje op deze lijst: onbekend bij het grote publiek, maar wél verbluffend mooi. Je vindt er afgelegen baaitjes, betaalbare accommodaties en rust. Perfect voor wie qualitytime zoekt met zee en zon, minus de prijzen van Spanje of Frankrijk.
4. Canarische Eilanden: Gran Canaria
Ook al hoort het officieel niet bij het Europese vasteland, Gran Canaria is perfect bereikbaar en vaak goedkoper in de zomer dan populaire winterzonbestemmingen. Zo vind je er privéovernachtingen met ontbijt tussen de €50–70 per nacht, terwijl prijzen in de winter vaak hoger liggen.
5. Spanje: de costa's buiten de clichés
Spanje blijft een toplocatie voor last-minute zon. Populaire plekken zoals de Costa del Sol prijken niet op deze lijst: we pikken liever koelere regionen zoals de Costa Blanca of verborgen parels zoals Moraira, goedkoop en minder toeristisch.

Lees ook

Vakantie duurder dan gedacht? 12 Verborgen kosten waar je op moet lettenVakantie duurder dan gedacht? 12 Verborgen kosten waar je op moet letten
Hoeveel ga je achteruit als je in je vakantie het sporten even overslaat?Hoeveel ga je achteruit als je in je vakantie het sporten even overslaat?
Waarom slaap je de eerste nacht op vakantie zo slecht?Waarom slaap je de eerste nacht op vakantie zo slecht?
Vorig artikel

Aangifte tegen Wilders na 14.000 meldingen over X-bericht

Volgend artikel

Estland bereid troepen te leveren voor vredesmacht in Oekraïne

POPULAIR NIEUWS

190197380_l

Man randt 15-jarig meisje aan tijdens vlucht van Swiss Air

ANP-533806490

Man van 22 aangehouden voor zedendelict Weesperzijde in Amsterdam, mogelijk zelfde daders als in Abcoude

Schermafbeelding 2025-08-21 222922

B&B Vol liefde: Renate verklapt hoeveel ze is aangekomen en Renske blijkt een topactrice

Schermafbeelding 2025-08-05 144831

Hilarische AI-video's van B&B Vol liefde gaan viraal: Renske blaast hotel op en JP zuipt zich te pletter

ANP-533762316

Antarctische ijskap op rand van 'catastrofale' instorting, onomkeerbare schade dreigt

ANP-532929639

Ook Nederlandse politie gebruikt omstreden software van Palantir + wat is er mis mee