Deze vijf Europese bestemmingen zijn perfect voor een lastminutetripje

De zomer loopt op zijn einde, maar niet getreurd: er zijn nog genoeg mooie plekken in Europa waar het lekker weer is. Ideaal voor een lastminutevakantie!

1. Albanië: Durres en de Albanese Rivièra

Durres is een ondergewaardeerde parel aan de Adriatische kust, razend populair onder vakantiegangers op zoek naar een betaalbare strandvakantie. Met goedkope drankjes en budgetvriendelijke vluchten is het een uitstekende last-minute keuze. Naast zon en ontspanning vind je er een rijke cultuur en historie, zoals een Romeins amfitheater en het indrukwekkende Durres-kasteel.

2. Bulgarije: Zwarte Zeekust en verborgen baaien

Voor azuurblauw water en rust zonder al te veel poespas moet je naar de Zwarte Zeekust. Bulgarije biedt prachtige, rustige stranden en is heel betaalbaar. Denk aan charmante plaatsjes als Nessebar, waar je betaalbare hotels en kristalhelder water vindt, perfect voor wie zon wil zonder massa’s toeristen.

3. Montenegro: onontdekte Mediterrane rust

Ook de Montenegrijnse kust verdient een plekje op deze lijst: onbekend bij het grote publiek, maar wél verbluffend mooi. Je vindt er afgelegen baaitjes, betaalbare accommodaties en rust. Perfect voor wie qualitytime zoekt met zee en zon, minus de prijzen van Spanje of Frankrijk.

4. Canarische Eilanden: Gran Canaria

Ook al hoort het officieel niet bij het Europese vasteland, Gran Canaria is perfect bereikbaar en vaak goedkoper in de zomer dan populaire winterzonbestemmingen. Zo vind je er privéovernachtingen met ontbijt tussen de €50–70 per nacht, terwijl prijzen in de winter vaak hoger liggen.

5. Spanje: de costa's buiten de clichés

Spanje blijft een toplocatie voor last-minute zon. Populaire plekken zoals de Costa del Sol prijken niet op deze lijst: we pikken liever koelere regionen zoals de Costa Blanca of verborgen parels zoals Moraira, goedkoop en minder toeristisch.