Bosch schrapt opnieuw veel banen om malaise auto-industrie

GERLINGEN (ANP/AFP) - Het Duitse industrieconcern Bosch gaat nog meer banen schrappen in verband met de malaise in de auto-industrie in Duitsland. Bij een vestiging in het zuiden van het land verdwijnen komende jaren 1100 arbeidsplaatsen. Bosch kondigde afgelopen november nog 5500 ontslagen aan in het hele bedrijf.

"Het produceren van stuursystemen in de vestiging in Reutlingen is niet langer concurrerend", schrijft de onderneming in een verklaring, eraan toevoegend dat de fabriek zich nu zal richten op de productie van halfgeleiders. De ontslagen treffen ongeveer een op de tien medewerkers op de locatie.

Duitse autofabrikanten hebben de laatste jaren moeite de steeds fellere concurrentie uit China bij te benen, wat ook toeleveranciers raakt. "De Europese markt voor stuursystemen wordt gedreven door prijs en er is hevige concurrentie met nieuwe leveranciers", zegt Bosch-bestuurder Dirk Kress. Volgens hem zijn de bezuinigingen essentieel om de toekomst van de vestiging veilig te stellen.