Hershey verhoogt prijs chocolade om hoge cacaoprijzen

HERSHEY (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse chocoladefabrikant Hershey verhoogt de prijzen van zijn snoepgoed met ongeveer 10 procent om de historisch hoge cacaoprijzen. De in Pennsylvania gevestigde maker van Hershey's-chocolade en Reese's Peanut Butter Cups heeft winkels hierover inmiddels geïnformeerd.

Het gaat zowel om een hogere adviesprijs als aanpassingen in het gewicht en aantal snoepjes per zak, een praktijk die bekendstaat als 'krimpflatie'. "Deze verandering houdt geen verband met tarieven of handelsbeleid", stelt Andrew Archambault, baas van de Amerikaanse snoepgoeddivisie bij Hershey, in een verklaring. "Het weerspiegelt de realiteit van stijgende grondstofkosten, waaronder de ongekend hoge prijs van cacao."

Het bedrijf kondigde een jaar geleden ook al een prijsverhoging aan. De cacaoprijs is de afgelopen twee jaar fors gestegen door tekorten als gevolg van ziektes en slecht weer in Ivoorkust en Ghana. Ook andere bedrijven in de branche hebben hun prijzen daarom al verhoogd.