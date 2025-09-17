Bouw megatunnel tussen Duitsland en Denemarken opnieuw vertraagd

KOPENHAGEN (ANP/DPA) - De bouw van de tunnel tussen het Duitse eiland Fehmarn en het Deense eiland Lolland loopt opnieuw vertraging op, meldt de projectontwikkelaar. Het miljarden euro's kostende project moest in 2029 klaar zijn, maar dat verwacht de ontwikkelaar niet meer te halen.

De 18 kilometer lange tunnel moet de langste weg- en spoortunnel ter wereld worden, maar de werkzaamheden lopen nu anderhalf jaar achter op schema. Het voltooien van een speciaal schip dat is ontworpen om tunnelonderdelen in zee te laten zakken, loopt zo ver achter dat het volgens de projectontwikkelaar moeilijk zal zijn om de tunnel in 2029 te kunnen openen. Het schip moet ook nog uitgebreid worden getest en goedkeuringen krijgen.

De reistijd tussen de regio's Hamburg en Kopenhagen wordt naar verwachting flink korter als de verbinding open is. De tunnel had oorspronkelijk in 2024 al klaar moeten zijn, maar een aantal jaren geleden werd de opening uitgesteld tot 2029.