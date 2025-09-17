ECONOMIE
Meer dan 65.000 doden gemeld in Gazastrook sinds begin oorlog

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 18:45
anp170925156 1
De Palestijnse autoriteiten in de Gazastrook melden dat het dodental door de oorlog is opgelopen tot boven de 65.000. Bijna 166.000 mensen raakten gewond, bericht nieuwszender Al Jazeera.
Israël begon een militaire operatie in het dichtbevolkte kustgebied na de bloedige Hamas-aanval van 7 oktober 2023. Dat leidde in Gaza tot een humanitaire crisis. Een onafhankelijke VN-commissie rapporteerde deze week na onderzoek dat er sprake is van genocide, iets wat Israël tegenspreekt.
De Israëlische krijgsmacht voert inmiddels een grondoperatie uit in Gaza-Stad. Daar rukken tanks op en worden burgers opgeroepen te evacueren. Honderdduizenden mensen zijn al gevlucht, maar een nog groter aantal inwoners zou nog in de stad zijn.
