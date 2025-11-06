ECONOMIE
ArcelorMittal optimistisch over 2026 door Europese maatregelen

door anp
donderdag, 06 november 2025 om 8:05
LUXEMBURG (ANP/BLOOMBERG) - ArcelorMittal is optimistisch over de winstvooruitzichten in 2026 door de sterkere protectionistische maatregelen van de Europese Unie. Ook denkt de grote staalproducent te profiteren van recente overnames en investeringen.
De Europese Unie kondigde in oktober maatregelen aan om de Europese staalsector te beschermen tegen een stortvloed van goedkoop staal, met name uit China. Zo kondigde Brussel aan de importquota van staal te halveren en het invoertarief buiten de importquota te verdubbelen om te voorkomen dat de Europese markt wordt overspoeld door grote hoeveelheden goedkoop buitenlands staal.
"Zodra dit is ingevoerd, zal het de Europese staalindustrie ondersteunen om de capaciteitsbenutting te verbeteren, de winstgevendheid te verbeteren en met vertrouwen te investeren in de toekomst", zei topman Aditya Mittal donderdag bij de publicatie van de resultaten. ArcelorMittal is de grootste staalproducent in Europa, met een marktaandeel van 30 procent.
