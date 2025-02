Bouwer Heijmans rekent op stikstofmaatregelen landbouwminister

AMSTERDAM (ANP) - De topman van Heijmans, Ton Hillen, rekent erop dat landbouwminister Femke Wiersma maatregelen neemt waardoor de bouw van nieuwe woningen kan blijven doorgaan. Vorig jaar heeft het bouwbedrijf bijna 3200 nieuwbouwwoningen verkocht. Maar de Raad van State oordeelde in december dat bij bijvoorbeeld bouwprojecten niet meer zomaar geschoven mag worden met stikstofruimte. Daarvoor moet een natuurvergunning worden aangevraagd.

Hillen verwacht dat Wiersma de ondergrens voor stikstofuitstoot verhoogt. Dan zou voor activiteiten met een beperkte uitstoot geen vergunning nodig zijn. De minister presenteerde vorige week nieuwe stikstofplannen. Zo wil ze de ondergrens van 0,005 mol stikstofneerslag per hectare verhogen naar 1 mol. "Ik verwacht daar wat van", zei Hillen vrijdag over Wiersma's plannen tijdens een toelichting op de jaarresultaten van Heijmans in Amsterdam.