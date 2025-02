Bizarre online challenge: tiener overlijdt na injectie met vlinderresten

Een 14-jarige jongen uit Brazilië is overleden nadat hij zichzelf had geïnjecteerd met een vloeistof waarin resten van een vlinder zaten. De politie onderzoekt of de puber op het idee kwam door een online challenge video op TikTok, meldt de New York Post.

Davi Nunes Moreira begon over te geven en liep mank nadat hij een dode vlinder had vermengd met water en het goedje in zijn been spoot. Aanvankelijk vertelde hij zijn vader dat hij zichzelf had verwond tijdens het spelen.

Toen zijn gezondheid verslechterde en hij werd opgenomen in een ziekenhuis in Planalto, gaf hij toe wat er echt was gebeurd. Zijn vader vond later een spuit onder het kussen van de jongen, volgens het verslag.

Zeven dagen lijden

Davi werd woensdag overgebracht naar een ander ziekenhuis in Vitoria da Conquista, een grote stad in de Braziliaanse staat Bahia. Daar bezweek hij - na zeven dagen lijden - aan zijn verwondingen. Artsen gaan ervan uit dat giftige stoffen in de vloeistof de boosdoener zijn. Hij kreeg een ernstige infectie, waardoor zijn organen stopten met werken.

De politie wacht op de uitslagen van de autopsie om de doodsoorzaak vast te stellen. Ze vermoeden dat de jongen meedeed aan een gevaarlijke uitdaging op sociale media. "De autopsieresultaten zullen helpen om de oorzaak van het overlijden op te helderen", zegt een politiewoordvoerder in Vitoria da Conquista. "Het onderzoek moet duidelijk maken wat er is gebeurd."

Vlinders slecht onderzocht op giftige stoffen

Marcelo Duarte, een vlinderexpert en directeur van het Zoölogisch Museum van de Universiteit van São Paulo, zegt dat er weinig bekend is over hoe giftig vlinders voor mensen kunnen zijn. "Vlinders hebben een ingewikkelde biologie en de vloeistoffen in hun lichaam zijn nog nauwelijks onderzocht op giftigheid voor mensen", legt uit Duarte.

Foto Davi Nunes Moreira : New York Post/social media

Bron: New York Post