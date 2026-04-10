Bouwmarkten zien flinke stijging in verkoop jerrycans

DEN HAAG (ANP) - Bouwmarkten zien de verkoop van jerrycans verder toenemen, blijkt uit een rondgang van het ANP. Doordat de brandstofprijzen in de buurlanden nog altijd lager zijn, loont het om meer benzine mee te nemen uit het buitenland. De ANWB raadt Nederlanders af om dit te doen.

Gamma en Karwei zien een verdrievoudiging van het aantal verkopen, laat een woordvoerder van de winkelketens weten. Ook zien de bouwmarkten dat de piek groter is dan andere jaren en dat de huidige verkoopstijging gelijkvalt met het oplopen van de brandstofprijzen.

Bij Hornbach is er eveneens een toegenomen interesse, volgens die bouwmarkt. Zowel in de vestigingen als online is er meer vraag.

De ANWB raadt Nederlandse automobilisten af om met jerrycans de grens over te gaan en brandstof te vervoeren. Zowel aan het vervoer als de opslag van brandstof kleven risico's, stelt een woordvoerster van de organisatie. "Wij vinden het echt onveilig."