Intertoys neemt onlinewinkel voor speelgoed Lobbes.nl over

AMSTERDAM (ANP) - Intertoys neemt de bekende speelgoedwebshop Lobbes.nl over. De speelgoedwinkelketen krijgt een meerderheidsbelang van 75 procent in moederbedrijf Wings Holding.

Door de overname wordt Intertoys ook eigenaar van Wings-dochter Thimble Toys, een groothandel in speelgoed. Volgens Intertoys heeft de overname geen impact op de bestaande activiteiten van Lobbes.nl en Thimble Toys en op de werkgelegenheid. Ook de directie van Lobbes.nl en Thimble Toys blijft onveranderd. Het distributiecentrum van Lobbes.nl en Thimble Toys staat in het Gelderse Ede. De resterende 25 procent van de aandelen van Wings blijven in handen van de directie.

Topman Eddy Assies van Intertoys zegt dat door de overname de positie van het bedrijf in de online speelgoedmarkt wordt versterkt en dat Lobbes.nl en Thimble Toys het assortiment van Intertoys aanvullen. Intertoys telt meer dan tweehonderd winkels en is daarmee de grootste speelgoedketen van Nederland.