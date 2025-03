BOVAG: meer elektrische auto's verkocht, particulier haakt af

BUNNIK (ANP) - Het aantal nieuw verkochte elektrische auto's in Nederland neemt toe, merkt autobrancheorganisatie BOVAG. Vorig jaar was 35 procent van alle nieuwverkopen elektrisch, tegenover 31 procent een jaar eerder. De groei komt voornamelijk door zakelijke rijders. De vraag van huishoudens neemt af. BOVAG pleit daarom voor overheidsbeleid dat elektrisch rijden ook voor particulieren aantrekkelijker maakt.

Op de zakelijke markt vormden elektrische auto's vorig jaar 53 procent van het totale aantal verkochte auto's. Twee jaar eerder was dat nog 34 procent, aldus BOVAG. Op de particuliere markt daalde het aandeel juist, in anderhalf jaar tijd van 32 procent naar 26 procent. Volgens de autobrancheorganisatie komt dat door onzekerheid bij huishoudens over de aanschaf van een elektrische auto veroorzaakt door stijgende laadtarieven en beperkte mogelijkheden om thuis op te laden.

Tegelijkertijd verwacht de overheid dat steeds meer elektrische auto's de weg op gaan, waarbij BOVAG vraagtekens plaatst. Het beleid maakt het volgens de brancheorganisatie minder aantrekkelijk voor particulieren om een elektrische auto aan te schaffen. BOVAG wijst onder andere op het stoppen van de aanschafsubsidie eind 2024 en de stapsgewijze verhoging van de motorrijtuigenbelasting (mrb) op elektrische voertuigen.

Daarom is volgens BOVAG "een voorspelbaar en evenwichtig overheidsbeleid" noodzakelijk, niet alleen voor de aanschaf van elektrische auto's. De branche pleit onder andere voor transparantere laadtarieven bij openbare laadpalen. Ook moet gewichtscompensatie worden meegenomen in de berekeningen van de mrb. "Zonder maatregelen dreigt de particuliere markt stil te vallen", aldus BOVAG.