Doorbraak in quantumnetwerken: TU Delft zet grote stap richting 'ongekend veilig internet'

Het quantuminternet is een stap dichterbij dankzij een doorbraak van Europese onderzoekers onder leiding van de TU Delft. Zij hebben QNodeOS ontwikkeld, het eerste besturingssysteem voor quantumnetwerken.

Ons huidige internet werkt met bits die 0 of 1 zijn. Quantuminternet gebruikt qubits, die tegelijkertijd 0 en 1 kunnen zijn. Dit zorgt voor razendsnelle en veilige communicatie. Als iemand probeert af te luisteren, merk je dat meteen, omdat qubits dan van toestand veranderen. Dit is ideaal voor bijvoorbeeld defensie en de financiële sector.

Eenvoudiger programmeren

Met QNodeOS kunnen wetenschappers eenvoudiger applicaties voor quantumnetwerken programmeren en uitvoeren. "Europa en met name Nederland laten met dit besturingssysteem dingen zien die nog nooit eerder op de wereld zijn gebeurd", zegt Stephanie Wehner, hoogleraar bij QuTech van de TU Delft.

Quantumwetenschappers hoeven geen speciale programmeertaal meer te kennen. “We gaan nu naar de volgende fase die gebruiksvriendelijker en toegankelijker wordt voor mensen van andere disciplines", aldus Wehner.

Nederland loopt voorop

Nederland loopt voorop in quantumtechnologie. Het Nationaal Groeifonds investeert 615 miljoen euro in de ontwikkeling van quantumcomputers, -netwerken en -sensoren. Binnenkort komt er in Amsterdam een grote Europese quantumcomputer, in opdracht van de Europese Commissie, om de concurrentiepositie op dit gebied te versterken.

Bron: TU Delft