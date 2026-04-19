BOVAG vindt gerichte energiesteun verstandiger dan accijnskorting

HILVERSUM (ANP) - BOVAG-voorzitter Christianne van der Wal vindt het verstandig dat het kabinet maandag met maatregelen komt om de pijn van de prijsstijgingen aan de pomp voor burgers en bedrijven te verzachten. De belangenbehartiger van de autobranche in Nederland snapt wel dat het kabinet niet kiest voor een generieke accijnskorting, zei ze zondag in televisieprogramma WNL Op Zondag.

Een verlaging van de accijns met 10 cent per liter kost de schatkist circa 1 miljard euro per jaar, rekende Van der Wal voor. Dat helpt tankstationondernemers in de grensregio volgens haar wel een beetje. Maar ook dan zal brandstof in Nederland nog beduidend duurder zijn dan in de omringende landen.

Haagse bronnen meldden eerder al dat het kabinet wel denkt aan een korting op de wegenbelasting voor bestelbusjes van ondernemers en het vullen van een noodfonds voor de energierekening. "Ik vind het heel wijs om het veel gerichter te doen", zei Van der Wal over die steunmaatregelen. "Er zijn mensen die dit echt niet kunnen betalen, ga die mensen helpen. Dat geldt ook voor ondernemers."