Twee arrestaties na steken man (72) bij uitlaatplaats Zoetermeer

ZOETERMEER (ANP) - De politie heeft twee verdachten aangehouden in een mishandelingszaak in Zoetermeer, waarbij eind maart een 72-jarige man werd geschopt, geslagen en in zijn hoofd gestoken. De verdachten zijn vrijdag en zaterdag gearresteerd, meldt de politie zondag.

Het incident gebeurde in de middag van zondag 22 maart bij een hondenuitlaatplaats aan het Van Doornenplantsoen in Zoetermeer. Een van de verdachten had de toegang tot die uitlaatplaats geblokkeerd, waardoor iemand anders er niet meer in kon. Toen de 72-jarige man daar iets van zei, begon de verdachte te dreigen met geweld en belde hij een andere man. Toen die was gearriveerd, schopten en sloegen beide mannen de zeventiger. Ook staken ze hem in zijn hoofd.

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekendgemaakt.